Două fete au fost spulberate de o maşină de Poliţie, în Capitală. Una dintre ele a murit Doua fete, in varsta de aproximativ 13 ani, au fost lovite de o masina de Politie, in Capitala. Una dintre ele a murit. Cele doua fete se intorceau de la școala, iar cand au incercat sa traverseze strada au fost lovite in plin de o mașina de Poliție, din cadrul Sectiei 5. Accidentul s- a […] The post Doua fete au fost spulberate de o masina de Politie, in Capitala. Una dintre ele a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

