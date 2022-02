Două explozii în Luhansk, la interval de mai puțin de o oră. O conductă de gaze a luat foc O parte a unei conducte de gaz din apropierea Luhansk, unul dintre principalele orașe din regiunea separatista a Ucrainei, a luat foc vineri seara, dupa o explozie, a relatat agenția rusa de presa Ria Novosti. Gazoductul Druzhba a luat foc in Luhansk, dupa o explozie puternica, iar echipele de urgența au plecat in zona gazoductului, dupa ce au primit apelurile la numarul de urgența.Conducta a fost lovita de „o explozie puternica”, a raportat și agenția de presa Interfax, citand un furnizor local de gaze naturale, fara sa ofere mai multe detalii.#Breaking explosion reported likely at gas pipeline… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

