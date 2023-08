Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a declarat luni ca doua drone ucrainene s-au prabusit deasupra Marii Negre in urma unui atac dinspre Ucraina, transmite CNN, citat de news.ro.Dronele au pierdut controlul si s-au prabusit deasupra apelor Marii Negre, la 40 km (aproximativ 25 de mile) la nord-vest de Peninsula…

- Rusia a anuntat sambata ca a fost nevoita sa ridice de la sol un avion de vanatoare Sukhoi SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere americana MQ-9A Reaper, care se apropia de frontierele rusesti si care in cele din urma s-a indepartat, relateaza agentiile AFP si EFE, informeaza…

- Dupa ce a "detectat o tinta aeriana apropiindu-se de frontiera de stat rusa" in Marea Neagra, armata rusa a ridicat de la sol un avion de lupta SU-30, iar "echipajul avionului de vanatoare rus a identificat tinta aeriana ca fiind o drona spion MQ-9A Reaper a l'US Air Force'", afirma Ministerul rus al…

- Nava a fost avariata si doua remorchere au sosit la fata locului, a indicat agentia de presa rusa Tass, citand Centrul maritim de salvare. Potrivit sursei citate, nu s-a scurs petrol din nava avariata, care are 11 persoane la bord, scrie Agerpres .Potrivit Moscow Times , nava in cauza este chimistierul…

- Autoritatile ruse au anuntat, marti dimineata, respingerea unui atac asupra unei nave comerciale pe Marea Neagra, atribuind agresiunea Ucrainei, care insa sustine ca nu a comis niciun atac. Ministerul rus al Apararii a transmis ca a respins, marti, un atac cu rachete asupra unui vas comercial, informeaza…

- Marina militara rusa a efectuat un exercitiu cu tiruri reale in nord-vestul Marii Negre, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, la cateva zile dupa ce Kremlinul a declarat ca va considera navele care se indreapta spre Ucraina pe aceasta cale navigab

- Rusia nu va informa SUA despre numarul de focoase nucleare rusesti care stationeaza pe teritoriul Belarus si nici despre testele cu noua sa torpila Poseidon, cu capacitate nucleara, a declarat vineri ministrul adjunct de exerne rus Serghei Riabkov, citat de agentia de stiri Interfax, potrivit Reuters.…

- O militie rusa anti-Kremlin, care a lansat atacuri in Rusia, spune ca a convenit cu armata ucraineana sa permita civililor rusi sa fie evacuati in Ucraina. Legiunea „Libertatea Rusiei”, care a declarat ca a luptat vineri cu trupele Moscovei in regiunea de granita Belgorod, a sustinut ca acesta a fost…