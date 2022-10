Stiri pe aceeasi tema

- 1.192 de cazuri noi de COVID și 5 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat vineri de Ministerul Sanatații. In total, 1.477 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.345 in secții (99 de minori) și 132 la ATI (niciul copil). Pana astazi, 67.021 persoane diagnosticate cu infecție…

- 1.862 de cazuri noi de COVID și 11 decese au fost raportate in ultima zi, potrivit buletinului publicat marți de Ministerul Sanatații. In total, 1.487 de pacienți cu COVID sunt internați: 1.366 in secții (113 minori) și 121 la ATI. Pana astazi, 66.992 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.059 de cazuri noi de COVID-19, cu 168 mai putine fata de ziua anterioara. Totodata, au fost raportate patru decese, din care unul survenit anterior intervalului de referinta. Numarul pacientilor internati a…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.227 de cazuri noi de COVID-19, cu 649 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 15 decese. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.227 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.398 de cazuri noi de COVID-19, cu 232 mai putine fata de ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 23 de decese, inclusiv al unui sugar de doua luni din judetul Alba, nascut prematur. "In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.650 de cazuri noi de COVID-19, cu 313 mai putine decat in ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 20 de decese, toti cei decedati avand si alte afectiuni asociate, iar 15 fiind nevaccinati. "In ultimele 24 de ore…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.659 de cazuri noi de COVID-19, cu 3.060 mai multe decat in ziua precedenta. Totodata, au fost raportate 47 de decese, toti cei decedati avand si alte afectiuni asociate, iar 32 fiind nevaccinati. "In ultimele 24 de ore…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 487 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.417 de teste efectuate (din care 1.087 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul…