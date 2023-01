Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrele a doi tineri, cel mai probabil din Republica Dominicana, au fost gasite in trenul de rulare al unui avion Avianca in timpul unor lucrari de intreținere, in capitala Columbiei, Bogota, au anunțat sambata compania aeriana și biroul procurorului general al Columbiei, relateaza Reuters.

Doi pasageri clandestini ascunsi in trenul de aterizare al unui avion care facea legatura intre Santiago de Chile si Bogota au fost gasiti morti, a anuntat sambata compania aeriana columbiana Avianca, scrie news.ro.

Un avion operat de compania low cost Jetstar a aterizat de urgenta, sambata, in centrul Japoniei, dupa ce autoritatile au primit o amenintare cu bomba, a anuntat postul public NHK, citand surse din Politie, relateaza CNN, citat de news.ro.

- Angajații aeroportului Gatwick din Londra au gasit, in dimineața zilei de 7 decembrie 2022, un cadavru in trenul de aterizare al unui avion deținut de compania aeriana Tui, care tocmai aterizase pe aeroportul londonez. Informațiile au fost facute publice abia acum de Daily Mail , citat de Rotalianul.…

- In incinta cladirii fostului Hotel Național au fost gasite doua cadavre a doua persoane. Potrivit informațiilor oferite de ofițera de presa, Natalia Stati, in noaptea de 3 decembrie, in interior ar fi avut loc un incendiu. La fața locului s-au deplasat serviciile specializate, scrie TV8. „Poliția a…

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit joi in trenul de aterizare al unui avion apartinand companiei germane Lufthansa care venea din Iran si care a aterizat pe aeroportul din Frankfurt, declara vineri politia germana AFP, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O aeronava a companiei Lufthansa care zbura de la New Delhi la Frankfurt a aterizat de urgenta, miercuri dimineata, pe Aeroportul ”Henri Coanda” Bucuresti, dupa ce un pasager de 36 de ani a suferit un atac de cord. Acesta a fost stabilizat de un echipaj medical al aeroportului, fiind preluat apoi…

- Un pasager al zborului New Delhi - Frankfurt a suferit un atac de cord miercuri dimineata in timp ce se afla la bordul aeronavei, fiind ceruta aterizare de urgenta pe Aeroportul Otopeni. Barbatul in varsta de 36 de ani a fost salvat.