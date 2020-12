Două bombardiere B-52 americane au survolat Golful, într-o demonstraţie de forţă faţă de Iran Doua bombardiere B-52 americane au survolat joi regiunea Golfului, intr-o demonstratie de forta indreptata spre adversarii SUA, in special Iran, intr-un moment in care armata americana isi reduce prezenta militara in regiune, relateaza AFP.



Cele doua bombardiere grele numite 'Stratofortress', care pot sa transporte arme nucleare, au decolat de la baza aeriana Barksdale, in Louisiana, iar echipajele au fost anuntate in ultimul moment, a precizat intr-un comunicat Comandamentul central al armatei americane (CENTCOM).



Ele au survolat Golful "alaturi de alte aparate…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

