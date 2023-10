Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana susține ca miercuri dimineața a dejucat un atac care a vizat trupele sale din Irak. Americanii au interceptat doua drone inainte ca acestea sa poata lovi, au declarat, pentru Reuters, doua surse din randul oficialilor SUA.Oficialii care au dorit sa-și pastreze anonimatul au refuzat…

- Nimeni nu va putea opri Axa Rezistenței in cazul in care vor continua crimele Israelului in Gaza, a amenințat liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, citat de Sky News.El a cerut, intr-un discurs ținut marți, ca oficialii israelieni sa fie judecați pentru crime impotriva palestinienilor…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- La inceputul videoclipului se aud ordinele in limba rusa date de unul dintre instructorii care a coordonat acțiunile. Aceasta a ridicat multiple intrebari și speculații cu privire la posibila implicare a unor mercenari ruși in coordonarea acțiunilor Hamas. Unii susțin ca aceste acțiuni nu ar fi putut…

- Khaled Meshaal, fost sef al gruparii islamiste Hamas, a cerut organizarea unor manifestatii in intreaga lume musulmana, in sprijinul palestinienilor, si a indemnat tarile vecine sa intre in razboiul impotriva Israelului, transmite miercuri, 11 octombrie, scrie Agerpres. De asemenea, el conduce in prezent…

- O campanie detaliata de inducere in eroare a facut ca Israelul sa fie prins cu garda jos atunci cand gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat, sambata, un atac devastator, care a permis unei forte ce foloseste buldozere, deltaplane si motociclete sa infrunte cea mai puternica armata din Orientul…

- Atacul lansat de Hamas impotriva Statului Israel a fost descris de corespondentul BBC Frank Gardner drept un „eșec colosal” al serviciilor israeliene de informații. Statul Israel dispune de una dintre cele mai extinse și mai sofisticate rețele de intelligence din Orientul Mijlociu, atat pe plan intern,…

- Forțele de securitate turce au atacat militanții kurzi in nordul Siriei și estul Turciei, iar autoritațile de la Ankara au declarat ca Turcia va continua sa le distruga avanposturile din regiune, pe masura ce conflictul a escaladat vineri, la aproape o saptamana dupa un atac cu bomba la Ankara, transmite…