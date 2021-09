Două accidente, soldate cu trei răniți, s-au petrecut aproape simultan pe șoselele din județul Giurgiu O tanara de 18 ani și doi barbați, de 69 și, respectiv, 51 de ani au ajuns la spital, in urma a doua evenimente rutiere petrecute marți dupa-amiaza pe doua șosele din județul Gurgiu. Primul accident a fost inregistrat in comuna Malu, in eveniment fiind implicate, potrivit Poliției Giurgiu, un autoturism și un utilaj agricol. In urma evenimentului rutier a rezultat ranirea conducatoarei autoturismului, o tanara, de 18 ani și a unui barbat, de 69 de ani, pasager in autoturism, ambii din comuna Malu, care au fost transportați la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Atat conducatoarea auto,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

