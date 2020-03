Dotan lansează cel mai nou single intitulat “Numb” Compozitorul/interpretul de origine olandeza, Dotan, și-a inceput cariera cantand in casele oamenilor de rand. 7 Layers, albumul din 2014 multipremiat cu Platina, este o expresie artistica ce combina elemente etnice și de soul. Artistul a compus, produs și inregistrat intreg albumul in inimitatea sufrageriei sale. Ca urmare a succesului albumului sau de debut, Dotan a umplut stadionul Ziggo Dome din Olanda și a cantat in cadrul multor festivaluri, precum Pinkpop, Sziget, SXSW și Pukkelpop. In ciuda succesului avut, Dotan a preferat sa pastreze o oarecare nota de mister, susținuta prin lipsa apariției… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

