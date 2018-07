Dosarul Rosia Montana la UNESCO: Cum ar putea decizia Guvernului Dancila sa se intoarca impotriva Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Legile Justiției, incompetența celor din Guvern și din Parlament, dar și situația economica din Romania duc țara in prapastie. Este parerea lui Dacian Cioloș, care a spus, marți, la Timișoara, ca nu a stabilit inca daca va candida la alegerile prezidențiale. El spera insa ca exista o majoritate de oameni…

- Comitetul pentru Patrimoniul Mondial UNESCO a acceptat, luni, cererea Guvernului de a retrage dosarul Rosiei Montane, chiar daca era ca si inscrisa, pana la terminarea procesului cu Gabriel Resources.

- Includerea localitații Roșia Montana in lista Patrimoniului Mondial UNESCO a fost amanata, luni, dupa dezbaterile de la cea de-a 42-a sesiune a Comitetului pentru Patrimoniul Mondial UNESCO, care are loc in perioada 24 iunie - 4 iulie, la Manama, in Bahrain, scrie Mediafax.Citeste si: VIDEO…

- Ansamblul Art Deco din Mumbai, India, orasul industrial Ivrea din Italia si orasul califat Medina Azahara din Spania se numara printre cele 11 situri incluse in Patrimoniul Mondial UNESCO de la debutul celei de-a 42-a sesiuni, care are loc in perioada 24 iunie - 4 iulie, la Manama, in Bahrain.

- Ministerul Culturii a solicitat UNESCO amanarea discutarii dosarului de inscriere a Roșiei Montane pe lista patrimoniului internațional, confirma un comunicat care-l citeaza pe George Ivașcu, ministrul MC. Subiectul era programat pentru discuții in ședința Comitetului Patrimoniului Mondial ce are loc…

- Protest in Piața Universitații, pentru Roșia Montana. Peste 150 de persoane protesteaza la aceasta ora in București, in Piața Univerisații. Oamenii sunt nemulțumiți de decizia Guvernului de a stopa includerea zonei in patrimoniul UNESCO. Roșia Montana trebuie consevata și inclusa in patrimoniul european,…

- La Timișoara, protestul va avea loc la ora vineri, 8 iunie, de la 18, in Piața Unirii. Protestul din urbea de pe Bega este organizat de Timișoara Civica. Ca reacție la decizia Guvernului, Campania Salvați Roșia Montana cheama cetațenii din nou la protest in apararea Roșiei Montane,…

- Guvernul a oprit includerea localitații Roșia Montana in patrimoniul UNESCO. Cererea de stopare a dosarului a fost realizata de Ministerul Culturii și transmisa ambasadorului Romaniei la UNESCO prin intermediul Ministerului de Externe. Asta a declarat Adrian Cioroianu, ambasadorul Romaniei pe langa…