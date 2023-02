Stiri pe aceeasi tema

- Reamintim ca in urma cu doua saptamani Victor Pițurca a fost reținut de DNA pentru cumparare de influența, in timp ce directorul Romarm, Gabriel Țuțu, a fost reținut pentru abuz in serviciu, trafic de influența și fals intelectual. Ulterior, Pițurca a fost plasat sub control judiciar, de care a scapat…

- Alexandru Piturca, fiul fostului selectioner Victor Piturca, a scapat de controlul judiciar, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a revocat aceasta masura. Alex Piturca fusese acuzat de Directia Nationala Anticoruptie de cumparare de influenta in dosarul achizitiilor de masti neconforme in pandemie. “Admite…

- Fostul selecționer Victor Pițurca a scapat de masura controlului judiciar, dupa ce Tribunalul București a adins, miercuri, contestația acestuia de revocare a masurii cerute de DNA, in dosarul maștilor neconforme, noteaza Agerpres.Decizia instanței este definitiva.Victor Pițurca, fostul selectioner al…

- Deputatul USR Claudiu Nasui, fost ministru al Economiei, s-a prezentat luni, 6 februarie, la Directia Nationala Anticoruptie, a informat Agerpres. El este audiat in dosarul in care sunt cercetati fostul selectioner al naționalei de fotbal, Victor Piturca, fiul acestuia, Alexandru Piturca, si directorul…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins, noaptea trecuta, cererea DNA de arestare preventiva pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Tutu, si a lui Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, in dosarul legat de achizitii de masti de protectie neconforme pentru Ministerul Apararii.Magistratul…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a respins, marti noaptea, cererea DNA de arestare preventiva pentru 30 de zile a directorului Romarm, Gabriel Tutu, si a lui Alexandru Piturca, fiul lui Victor Piturca, in dosarul legat de achizitii de masti de protectie neconforme pentru Ministerul Apararii.Magistratul…

- Procurorii i-au audiat pe fostul selectioner al echipei nationale de fotbal Victor Piturca, cercetat, de asemenea, sub control judiciar, si pe fiul acestuia, Alexandru Piturca.Victor Piturca si Gabriel Tutu sunt acuzati de DNA de savarsirea infractiunilor de cumparare de influenta, respectiv abuz in…

- Fostul selecționer al Romaniei, Victor Pițurca, a fost eliberat din arest, unde și-a petrecut 24 de ore la solicitarea DNA. Antrenorul a fost lasat sa plece acasa dar ramane sub control judiciar. „Nu am nicio treaba cu afacerea asta”, a declarat Pițurca la ieșirea din arestul poliției. Procurorii au…