Dosarul Revoluției 3. Instanța a decis: SRI și MAI nu sunt „succesorii" Miliției și ai Securității Deși societatea civila așa le vede, SRI și MAI au fost scapate de instanța. Ministerul de Finanțe și cel al Apararii raman singurele instituții ale statului ca parți responsabile civil in Dosarul Revoluției 3. Ministerul de Finanțe și cel al Apararii raman singurele instituții ale statului roman ca parți responsabile civilmente in Dosarul Revoluției 3, in care sunt judecați pentru infracțiuni contra umanitații Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus in legatura cu evenimentele sangeroase din 22-30 decembrie 1989. Instanța a respins cererea revoluționarilor de introducere in cauza a Ministerului…

