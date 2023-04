Stiri pe aceeasi tema

Gabriela Firea neaga faptul ca ar avea vreo legatura cu patronii firmei implicate in dosarul de corupție privind inchirierea spațiilor comerciale de la Aeroportul Otopeni. Dupa ce patronul firmei a relatat intr-o discuție privata, redata in ordonanța de incepere a urmaririi penale, ca ar fi ajuns…

Documentatiile pentru primele trei loturi ale Tronsonului de cale ferata Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebes au fost transmise miercuri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) pentru validare, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, informeaza Agerpres.

Ministrul grec al Transporturilor, Kostas Ah. Karamanlis, a demisionat din funcție: „eforturile facute nu au fost suficiente pentru a preveni un accident". Cel puțin 36 de persoane au murit și zeci de persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua trenuri, scrie Mediafax.

Catalin Urtoi, consilierul onorific al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, sustine ca autostrada A7 Ploiesti-Pascani va fi finalizata in anul 2025, cu un an mai devreme decat este prevazut in PNRR, in timp ce autostrada A8 Ungheni-Iasi-Targu Mures va fi gata pana in anul 2030.

Asociatia Pro Infrastructura afirma ca Drumul Expres Galati-Braila nu poate fi gata in 2023, anuntul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, in acest sens fiind "fantezist". Asociatia sustine ca "n-ar strica daca ministrul Grindeanu ar citi hartiile pe care le semneaza si nu ar mai inghiti…

Un avion saudit incarcat cu ajutoare pentru victimele seismului de saptamana trecuta a aterizat marti dimineata la Alep, pentru prima oara dupa mai mult de zece ani, a anuntat Ministerul sirian al Transporturilor, transmit AFP si Reuters.

Lucrurile par sa avanseze și practic in ceea ce privește Autostrada Sibiu-Pitești. Președintele Consiliului Județean, Valcea, Constantin Radulescu, a anunțat o intalnire de lucru cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu cu privire la felul in care va fi facuta autostrada.

Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat sambata ca autostrada A6 Craiova-Lugoj, este "un proiect facut praf" de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, informeaza Agerpres.