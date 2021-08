Stiri pe aceeasi tema

- SUA au cerut joi noul presedinte iranian Ebrahim Raissi sa revina ''rapid'' la negocierile privind dosarul nuclear iranian suspendate in ultimele saptamani, relateaza AFP. "Pentru noi, aceasta este o prioritate urgenta", a declarat presei purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Negocierile de la Viena pentru a incerca salvarea acordului asupra programului nuclear iranian din 2015 nu vor fi reluate inainte de intrarea in functie a noului de la Teheran in august, a confirmat sambata un inalt responsabil iranian, noteaza AFP, arata Agerpres. "Suntem intr-o perioada…

- Negocierile de la Viena pentru a incerca salvarea acordului asupra programului nuclear iranian din 2015 nu vor fi reluate inainte de intrarea in functie a noului de la Teheran in august, a confirmat sambata un inalt responsabil iranian, noteaza AFP. "Suntem intr-o perioada de tranzitie (...) Prin urmare,…

- Negociatorul Uniunii Europene in discutiile nucleare cu Iranul, Enrique Mora, a declarat miercuri ca este "destul de sigur” ca se va ajunge la un acord, in timp ce diplomati de rang inalt din Marea Britanie, Franta si Germania au spus ca au avut loc progrese tangibile, dar ca succesul nu este garantat,…

- Negociatorii in dosarul nuclear iranian, care au incheiat miercuri la Viena o noua runda de tratative menite sa duca la revenirea Teheranului si a Washingtonului in cadrul acordului international incheiat in 2015, au evocat ''progrese tangibile'', transmite AFP. ''Am avansat mult. Se prefigureaza…

- Negociatorii in dosarul nuclear iranian, care au incheiat miercuri la Viena o noua runda de tratative menite sa duca la revenirea Teheranului si a Washingtonului in cadrul acordului international incheiat in 2015, au evocat ''progrese tangibile'', transmite AFP. ''Am avansat…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a lansat un apel luni la discutii "non-stop" la Viena pentru a realiza un progres deosebit in eforturile de a readuce Washingtonul in acordul nuclear iranian si Teheranul la respectarea angajamentelor sale, noteaza AFP. "Este vorba despre un proces diplomatic…

- Timpul este esential in negocierile de la Viena pentru a revitaliza acordul din 2015 privind programul nuclear iranian, a declarat luni ministrul de externe german Heiko Maas, adaugand ca discutiile sunt lungi, dar se desfasoara intr-o atmosfera pozitiva, relateaza Reuters. Reprezentantii Washingtonului…