- Rusia a salutat luni discutiile dintre Iran si Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) care au ajuns la un acord temporar pana cand vor incepe discutiile pentru salvarea acordului nuclear international din 2015, relateaza AFP. Intr-un comunicat, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse,…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut miercuri o solutie diplomatica pentru salvarea acordului nuclear cu Teheranul intr-o conversatie telefonica cu presedintele iranian Hassan Rouhani, informeaza dpa. Potrivit purtatorului de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, cancelarul…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) se va deplasa la Teheran sambata, a anuntat miercuri ambasadorul Iranului pe langa aceasta organizatie, cu cateva zile inainte de intrarea in vigoare a suspendarii anumitor inspectii de catre republica islamica, relateaza AFP.…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a oferit sa mearga in Iran pentru a incerca sa "gaseasca o solutie", in contextul in care Teheranul intentioneaza sa limiteze accesul inspectorilor la anumite facilitati in viitorul apropiat, informeaza AFP. …

- Iranul a inceput imbogatirea uraniului cu o a doua cascada de centrifuge IR-2m la uzina subterana de la Natanz, adancind astfel incalcarile acordului nuclear semnat in 2015 cu marile puteri si sporind presiunea asupra noii administratii americane in legatura cu salvarea acestuia, noteaza marti Reuters,…

- Iranul a adus la cunostinta Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) dorinta sa de a produce uraniu imbogatit la 20%, dincolo de pragul stabilit prin Acordul de la Viena din 2015, potrivit purtatorului de cuvant al agentiei ONU, citat vineri de AFP."Iranul a informat Agentia despre intentia…

- Deputatii iranieni au semnat in unanimitate un apel la razbunarea savantului Mohsen Fakhrizadeh, asasinat vineri, cerand adoptarea unei legi prin care Iranul sa inceteze sa autorizeze inspectiile Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), relateaza AFP si The Times of Israel. Teheranul reflecta…