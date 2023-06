APA-N PIUA… Au trecut un an și opt luni de la moartea tragica a viceprimarului de la Dranceni, Lucian Lacatuș, pusa in seama controversatului Covid-19, insa anchetatorii de la Huși se pare ca trag tare și acum ca sa faca lumina in dosarul „vaccinarea la chiuveta”. Stradania prelungita insa ii face pe mulți sa zambeasca, […] Articolul Dosarul morții viceprimarului din Dranceni este inca „in lucru”, la doi ani de la deces! (FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .