Stiri pe aceeasi tema

- DECIZII… Intrat intr-o etapa in care tot mai mulți inculpați din dosarul “Munteanu” scapa de acuzații dupa ce faptele pentru care au ajuns la termenele de prescripție, procurorii incearca sa mai salveze ce se poate salva. Astfel, au cerut magistraților Curții de Apel Iași schimbarea incadrarii juridice…

- JUDECATA…Inceput din mai 2020, dosarul in care autorul accidentului in care fostul sef de post si-a pierdut viata intr-un mod cumplit a ajuns, in sfarsit, la final. Condamnat deja in prima instanta, Razvan Hortolomei, soferul considerat vinovat de tragedie, isi va afla, la inceputul lunii viitoare,…

- JUDECATA… Trimiși in judecata pentru talharie urmata de moartea victimei, frații Gheorghiu de la Huși iși vor afla, in curand, sentința. Magistrații Tribunalului Vaslui au ajuns la finalul dosarului, dar au amanat pronunțarea pentru jumatatea lunii noiembrie. Cazul celor doi frați este unul puțin atipic,…

- IN AȘTEPTARE… Dupa mai bine de 4 ani de cand un scandal de zile mari avea sa se petreaca in comunitatea rroma din Barlad, magistrații Curții de Apel au ajuns la finalul dosarului, dar pronunțarea sentințelor in cazul celor 10 inculpați pare o piatra de incercare. In plus, in incercarea de a amana pronunțarea,…

- JURNAL DE BORD… In a doua zi fara Buzatu la CJ Vaslui, lupta de clasa se ascuta. Sinecurile lui Alexandru Barbu, Vasile Mariciuc și Vlad Ghețu dispar, iar Ana Obreja va trebui sa se intoarca in biroul ei de la achiziții, acolo unde avea locul calduț pastrat. Sa vedem daca va face fața noilor exigențe…

- NOROC… Condamnat in 2020 la 6 ani de inchisoare, dupa ce a fost acuzat de viol, Flavian Vidineac reușește inca o data sa impresioneze. Eliberat condiționat de cateva luni, acesta dorește revizuirea pedepsei. Judecatorii au luat de cererea lui Vidineac, dar au decis sa respinga cererea. Decizia nu este…

- INCREDIBIL… Perchezițiile efectuate de DIICOT Iași ieri, in județul Vaslui, au avut loc doar la Barlad, la o tutungerie de pe Bulevardul Primaverii, zona Garii. Patronul acestei Tutungerii a fost ridicat și dus la audieri impreuna cu 41 de persoane. Audierile s-au terminat dupa orele 4.00 ale dimineții…

- ȘANSA… Un barbat de 53 de ani, cu grave probleme cardiace, care era cat pe ce sa se prapadeasca, a fost stabilizat in propria locuința din localitatea Vetrișoaia, grație sistemului de telemedicina, folosit de asistenta medicala care a ajuns la pacient, cu o ambulanța SAJ de tip B2. Asistenta a reacționat…