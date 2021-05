Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema de Justiție a decis sa transmita Curții Constituționale sesizarea avocatului fostului judecator Ceas, care ar fi fost rapit, privind acordarea azilului politic. Magistrații de la CC vor decide daca va primi sau nu azil politic.

- Conflictul dintre compania de construcții Braus Imobiliare și locatarii din blocurile vecine șantierului de construcții situat pe bulevardul Mircea cel Batrin 13, va fi examinat de Curtea Suprema de Justiție la 12 mai. Reclamanții se considera nedreptațiți prin ultimele decizii ale judecatorilor și…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat vineri Polonia, considerând ca alcatuirea Curtii Constitutionale este ''viciata de ilegalitate'' din cauza desemnarii neregulamentare a unuia dintre judecatorii sai de catre puterile executiva si legislativa, dominate de…

- Curtea Suprema de Justiție a admis cererea președintelui Judecatoriei Chișinau, Radu Țurcanu, privind stramutarea cauzei penale in cazul magistratei Maria Tertea, invinuita de „trafic de influența”, de la Judecatoria Chișinau la Judecatoria Hincești, sediul Ialoveni. O incheiere in acest sens a fost…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au decis audierea mai multor persoane in dosarul in care DNA a decis trimiterea in judecata a lui Vladescu Sebastian Teodor Gheorghe, fost ministru al Finantelor, este acuzat de doua infractiuni de luare de mita si a unei infractiuni de…

- Judecatorul ucrainean Nicolai Ceaus, care se ascunde de la autoritatile de la Kiev, a fost rapit de trei persoane din curtea unui bloc de locuit amplasat in centrul capitalei Republicii Moldova. Politia a fost sesizata in jurul orei 13:15, iar in prezent ofiterii de investigatie si urmarire penala intreprind…

- Judecatorul ucrainean Nicolai Ceaus a fost rapit, sambata, din curtea unui bloc situat chiar in centrul capitalei Republicii Moldova de catre un grup de indivizi inarmati si bagat intr-un microbuz. Informația a fost confirmata și de avocatul sau, informeaza Deschide.md. Nicolai Ceaus a fost rapit,…

- Unul dintre cei mai periculoși interlopi care au acționat in Romania in ultimele decenii, moldoveanul Ion Gușan, a fost achitat de judecatorii Curții de Apel dupa ce aceștia au pus in aplicare decizia Curții Constituționale prin care inregistrarile obținute de serviciile de informații nu mai sunt probe…