- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat de 34 de ani, acuzat de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea 7 kg de canabis cu 13.000 de euro. Inculpatul a fost arestat preventiv…

- D-le colonel, in ediția trecuta, intr-un interviu acordat „Jurnalului”, inspectorul-șef al IPJ Argeș a vorbit despre șeful Arestului, Ciprian Marangoci, care, așa cum am relatat, a fost arestat pentru fapte de corupție. Ce parere aveți despre raspunsurile d-lui comandant? – Am citit interviul. Tot ce…

- Plecand de la reținerea de catre DIICOT a șefului arestului, cms șef Ciprian Marangoci, considerata pe buna dreptate un incident grav ce lezeaza imaginea poliției județene, chestorul Marian Badea, comandantul IPJ Argeș, a acordat un interviu Jurnalului de Argeș. Apreciem disponibilitatea și transparența…

- „Cat tupeu sa ai sa te știi vinovat și sa ma mai dai și in judecata?! De ce? Ca totul la tine e aranjat?!” D-le colonel, intr-un interviu acordat „Jurnalului de Argeș” pe 19 octombrie 2022 spuneați ca va veți cere scuze public daca ați gresit fata de dl Gabriel Gherghe, adjunctul IPJ Argeș, cu […]

- Șeful arestului IPJ Arges, comisarul Ciprian Marangoci, a fost retinut de procurorii DIICOT. El a fost prins in flagrant in timp ce primea de la o persoana aflata in arest preventiv suma de 500 euro si un cartus de tigari. Mita a fost data pentru ca detinutul sa poata avea: mai multe vizite, apeluri…

- Șeful Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Arges, comisarul Ciprian Marangoci, a fost retinut de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, informeaza TVR. El a fost prins in flagrant in timp ce primea de la o persoana aflata in arest preventiv suma de 500 euro si un cartus de tigari..…

- Șeful Centrului de Reținere și Arest Preventiv din Argeș, comisarul șef Ciprian Marangoci, a fost reținut pentru 24 de ore.Asta, dupa ce a fost audiat mai multe ore de procurorii DIICOT, in urma unor descinderi ce au avut loc vineri seara la Centru.Surse apropiate anchetei spun ca ofițerul este suspectat…

- Jurnalul de Argeș a dezvaluit aceste lucruri inca din luna aprilie 2023 Cazul Alexiei, fetita disparuta din custodia DGASP si care a inrosit sistemul Ro-alert Cazul Alexiei, nepoata omului de afaceri Alexandru Radu, unul dintre foștii patroni de la Building Astrom, a fost relatat pe larg in Jurnalul…