- Dupa ce in luna martie doi barbați au fost uciși in Onești de Gheorghe Moroșan intr-un apartament, acum firma care i-a angajat pe cei doi a fost gasita vinovata! In tot acest timp criminalul se afla, de asemenea, in spatele gratiilor.

- Chimcomplex, angajatorul muncitorilor ucisi in apartamentul din Onesti a fost gasit vinovat de catre ITM, conform avocatului Adrian Cuculis. „In raportul ITM se arata ca muncitorii au suferit un «accident...

- Dosarul crimelor de la Onesti – cel in care ucigasul Gheorghe Morosanu este cercetat pentru uciderea celor doi muncitori pe care i-a luat ostatici, precum si interventia esuata a politistilor – va fi instrumentat fara partea referitoare la acuzatiile de neglijenta in serviciu la adresa sefilor Politiei,…

- In comunism, Securitatea era instituția subordonata total lui Nicolae Ceaușescu, liderul Partidului Comunist Roman. Ordinele primite de la acesta erau executate fara niciun fel de opoziție. Insituția punea in practica politica partidului.Dupa caderea regimului comunist, principalul partid, fie ca s-a…

- Ancheta crimelor de la Onești s-ar putea extinde chiar la firma la care cei doi muncitori ucisi erau angajați The post Reprezentantii Chimcomplex, detalii in exclusivitate la Realitatea Plus despre contractele muncitorilor uciși in „apartamentul groazei" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa…

- Romania TV a publicat primele imagini de la tragedia de la Onești, unde doi oameni au fost uciși de un barbat cu care oamenii legii negociau de ore bune. Imaginile de la fața locului pot fi vizualizate aici. Gheorghe Moroșan, barbatul care a sechestrat și apoi a ucis cei doi muncitori…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in urma crimei din Onești care a ingrozit toata Romania! Avem rezultatele autopsiei celor doi muncitori uciși de catre Gheorghe Moroșan in apartamentul lui.

- Crima care a ingrozit Romania scoate la iveala din ce in ce mai multe detalii. Dupa ce in urma cu doua zile cei doi barbați care se aflau la munca la renovarea apartamentului lui Gheorghe Moroșan au fost uciși de acesta, iata ca acum Antena 3 prezinta in exclusivitate și primele imagini din locuința…