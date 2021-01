Tribunalul Bucuresti a amanat, vineri, pentru 16 februarie, solicitarea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul "10 august". Procesul are deja o intarziere de cinci luni, fiind plimbat intre instante, deoarece magistratii nu s-au hotarat cine are competenta sa solutioneze acest caz. Astfel, pe 4 august 2020, fostul procuror-sef al DIICOT Giorgiana Hosu a infirmat partial solutia de clasare a dosarului "10 august" si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie: colonelul Gheorghe Sebastian Cucos, maiorul Laurentiu Cazan,…