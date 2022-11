Stiri pe aceeasi tema

Regele Charles a decis sa le ofere cate 600 de lire sterline propriilor angajați pentru a-i ajuta sa faca fața inflației. Banii sunt acordați intr-o singura tranșa și provin din venitul privat al regelui.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a facut din nou un apel la Guvern sa sprijine Capitala „pentru a putea trece cu bine de aceasta iarna": „Functionarea Termoenergetica si a ELCEN-ului este o necesitate si pentru asta sunt convins ca, impreuna cu Executivul, vom gasi solutii".

Anchetarea lui Liviu Dragnea ani de zile ]n mega-dosarul de corupție denumit generic Tel Drum a costat statul roman 500.000 de lei, iar in cazul in care la final in dosar vor fi gasiți vinovați aceștia vor fi puși sa plateasca in solidar aceasta suma.

Lucrarile de restaurare desfașurate la Manastirea Tismana le-au rezervat experților numeroase surprize. Aceștia au facut descoperiri importante in incinta sfantului lacaș, printre care și o așezare din Epoca fierului, veche de 2.500 de ani.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat duminica, 16 octombrie, campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, suma totala fiind de peste 1 miliard de euro.

Vestea ca Simona Halep divorțeaza de Toni Iuruc, la mai puțin de un an de la cununia civila, a surprins o lume intreaga.

Grecia „harțuiește" avioanele F-16 turcești deasupra Marii Egee, transmite agenția de presa turca Anadolu. Avioanele de lupta turcești participau la o misiune NATO atunci cand a avut loc incidentul, potrivit unor surse din Ministerul Apararii Naționale citate de sursa menționata.

Desi vremea extrema din vara acestui an a provocat haos in multe regiuni din Spania rurala, printre efectele secundare neasteptate ale celei mai grave secete din ultimele decenii s-a numarat un fenomen care a incantat arheologii - iesirea la iveala a unui cerc din piatra preistoric din apele afectate