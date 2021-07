Dosar PENAL pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi distrugere din culpă după explozia de la PETROMIDIA „Se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si distrugere din culpa si urmeaza pe parcurs sa se lamureasca situatia. De fapt, acolo situatia este mai complicata, cu certitudine este nevoie si de cunostinte tehnice pentru lamurirea cauzelor. Cercetarile acolo vor dura ceva mai mult timp, pana se vor lamuri lucrurile pe deplin. Este o faza incipienta a dosarului de umarire penala (...) toate variantele sunt luate in calcul, deocamdata sunt farame de informatii, avem timp sa le punem cap la cap si sa aflam cauzele", a declarat, sambata, procurorul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

