Dosar penal pentru săcelean băut, care și-a bătut mama vitregă Polițiștii dinMunicipiul Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și “amenințarea”. In data de 26 decembrie 2021, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din municipiul Sacele ca ar fi fost victima unei violențe in familie. Din cercetarile efectuate in cauza, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, pe fondul consumului de bauturi alcoolice și a unor discuții contradictorii, ar fi agresat-o fizic și ar fi amenințat-o cu acte de violența pe mama sa vitrega. „In conformitate cu prevederile legale și avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

