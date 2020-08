Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri satmareni continua actiunile pentru prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulatie, pe raza judetului. Astfel, in acest sfarșit de saptamana, polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au actionat pentru…

- Reprezentanții unui local din Telciu s-au ales cu dosar penal, dupa ce in luna iulie au organizat mai multe petreceri, iar in urma uneia dintre ele doi participanți s-au infectat cu Covid-19. Parchetul de pe langa Judecatoria Nasaud a deschis ieri un dosar penal pentru zadarnicia combaterii bolilor.…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 4 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, au pus in aplicare trei mandate de perchezitie domiciliara in judetul Arges, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii…

- Marți, la ora 16.00, politistii au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca a gasit o suma de bani. Barbatul a relatat faptul ca vis-a-vis de cinematograf, pe raza Municipiul Sighetu-Marmației a gasit o suma de bani. Politistii au intocmit documentele legale de predare…

- La data de 22 mai, organele de poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea unei infracțiuni de “fals in declarații”, prevazuta de art. 326 alin. 2 Cod penal, constand in aceea ca, la data de 21 mai, cu ocazia completarii chestionarului pentru donatorul de sange și a chestionarului privind…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Carei au identificat la data de 15 iunie a.c., un barbat, de 47 de ani, din Carei, banuit ca in noaptea de 13/14 iunie a.c. ar fi comis o infracțiune de furt. In fapt, susnumitul, in noaptea de 13/14 iunie a.c., ar fi patruns prin spargerea unui geam in interiorul…

- Polițiștii au intervenit duminica in comuna gorjeana Stanești, pentru a opri un scandal izbucnit intre cațiva localnici. Unul dintre participanții la conflict a fost reținut, moment in care oamenii legii au fost apostrofați de cei care asistau la intervenție. „Urmare a unui apel la 112, prin care se…