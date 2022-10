Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu luptatori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale s-au sesizat din oficiu, cu privire la comiterea unor infracțiuni privind protecția mediului. Oamenii legii au constatat faptul ca, pe raza localitații Petriș, o societate comerciala…

- Polițiștii bistrițeni au descins la o firma de dezmembrari auto din Petriș. Motivul? Firma nu doar ca funcționa ilegal, dar și producea tone de deșeuri, unele periculoase. Poliția a facut ”curat”, iar dosarul penal al proprietarului firmei e ”stufos”: Oamenii legii s-au autopsesizat in cazul unei firme…

- O femeie din Bistrița s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prinsa de polițiști sub influența alcoolului la volan. Polițiștii Biroului Rutier au constatat azi-noapte, in jurul orei 1.00, in flagrant delict, o infracțiune de conducere sub influența alcoolului, pentru care s-au sesizat din oficiu și…

- Politistii Capitalei au retinut opt persoane, in urma punerii in aplicare a opt mandate de aducere, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari pentru talharie calificata. Ancheta a fost declansata cand politisti din cadrul Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi au fost sesizati de catre o persoana…

- Un roman și trei francezi au ajuns la Poliție dupa ce au mers la vanatoare fara permis de vanatoare și braconaj in padurile din Sanmihaiu de Campie. Un barbat din Sanmihaiu de Campie de 44 de ani impreuna cu trei cetațeni veniți din Franța cu varste cuprinse intre 51 și 74 de ani au fost la vanatoare…

- Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au dispus, duminica, reținerea și introducerea in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva, a unui barbat de 41 de ani din Cuzdrioara, județul Cluj. Acesta este banuit de comiterea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al…

- In noaptea de 19/20 august, in urma probelor administrate intr-un dosar penal instrumentat de Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui barbat de 40 de ani din comuna Matei. In cursul zilei de astazi, 20 august, va fi prezent Parchetului…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bistrița – Nasaud, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrita-Nasaud, au pus in aplicare, vineri, doua…