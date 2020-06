Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din Capitala s-a ales cu dosar penal, dupa ce ar fi fost prins beat la volan si a refuzat sa treaca testul alcooscopic. Informatia ne-a fost confirmata de catre seful Oficiului Rascani al Procuraturii municipale, Corneliu Bratunov.

- Un barbat de 31 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Victoriei din Cugir, a fost prins sambata seara, in jurul orei 23.00, de polițiștii de la rutiera, fiind sub influența unor substanțe psihoactive – amfetamina, potrivit polițiștilor. Potrivit IPJ Alba, in urma testarii conducatorului…

- In dimineața zilei de 28 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calarași au oprit pentru control pe strada Actor Ștefan Banica, din municipiul Calarași, un autoturism condus de un tanar in varsta de 28 de ani, din aceeași localitate. In urma testarii cu aparatul etilotest acesta prezenta…

- Polițiștii clujeni au depistat, marți dupa-amiaza, un coducator auto care s-a urcat la volan deși se afla sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 26 mai a.c., in jurul orei 13.30, politistii din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Gherla, au depistat un conducator auto de 50 de ani, din municipiul…

- Polițiștii clujeni au depistat, ieri noapte, un șofer care se urcase la volan deși se afla sub influenața bputurilor alcoolice.”La data de 24 mai a.c., jurul orei 02.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Sectia 6 Poliție Rurala Florești, au depistat un conducator auto in…

- Polițiștii clujeni au depistat, duminica seara, un conducator auto care s-a urcat la volan deși se afla intr-o stare avansata de ebrietate.”La data de 26 aprilie a.c., in jurul orei 20.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna…

- Polițiștii lugojeni au depistat un barbat in timp ce conducea un autoturism pe strada Corneliu Coposu din Lugoj, sub influența bauturilor alcoolice. Nu avea nici permis. L-au oprit pe barbat joi, in 23 aprilie, la ora 22:50. Barbatul de 31 de ani, care se afla la volan, era sub influența bauturilor…

- La data de 31 martie, anul curent, polițiștii din cadrul poliției municipiului Focșani au depistat un barbat de 44 de ani din localitate, in timp ce conducea un autoturism pe B-dul. Unirii, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice. A fost testat cu apatatul alcooltest, rezultatul indicand o concentrație…