Dosar penal pentru coruperea alegătorilor: Incidente lângă Bucureşti, la alegeri locale parţiale Polițiștii din orașul Voluntari, județul Ilfov, au deschis un dosar penal pentru coruperea alegatorilor dupa ce o femeie de 34 de ani ar fi oferit bani intr-un magazin din apropierea unei secții de votare. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii din Voluntari au fost sesizați duminica de un barbat cu privire la faptul ca la un magazin din zona secției de votare din satul Piteasca se ofera sume de bani. Polițiștii deplsați la fața locului au identificat o femeie, in varsta de 34 de ani, aceasta avand calitatea de administrator. Polițiștii au deschis in acest caz un dosar penal in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

