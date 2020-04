Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne a declarat ca se va deschide un dosar penal pe numele unui primar din Suceava, dupa ce acesta a eliberat adeverințe. Acestea atestau ca localnicii care au plecat in Germania la serviciu, sunt sanatoși și pot lucra.

- Trei persoane din Suceava sunt cercetate de procurori, dupa ce au parasit zona de carantina instituita asupra municipiului si localitatilor limitrofe si au mers la Aeroportul din Cluj-Napoca pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Germania pentru a lucra in agricultura.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca in momentul de fața se deruleaza cercetari la sediul Primariei Patrauți, localitate aflata in carantina, din care zeci de persoane au plecat spre Cluj, pentru a zbura in Germania la munca. La primarie s-au gasit 102 de adeverințe eliberate de primar:…

- Trei persoane din Suceava sunt cercetate de procurori, dupa ce au parasit zona de carantina instituita asupra municipiului si localitatilor limitrofe si au mers la Aeroportul din Cluj-Napoca pentru a se îmbarca într-o cursa charter spre Germania pentru a lucra în agricultura.…

- Trei persoane din Suceava sunt cercetate de procurori, dupa ce au parasit zona de carantina instituita asupra municipiului si localitatilor limitrofe si au mers la Aeroportul din Cluj-Napoca pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Germania pentru a lucra in agricultura, transmite news.ro.Potrivit…

- Balbe jenante ale autoritaților din Romania. In vreme ce romani sunt amendați pentru ca nu scriu ora in declarațiile pe proprie raspundere, deși acest lucru nu se cere prin lege, localnici dintr-o comuna in carantina au plecat din Suceava cu microbuzele la munca in Germania. Primarul le-a dat adeverințe…

- Mii de romani merg la risc și pleaca sa caștige un salariu bun, la cules de legume in Germania. 700 sute au plecat azi și din Capitala, cu aceeași destinație. La aeroportul din Cluj, parcarea a fost plina, dar s-a respectat distanța.

- Primarul unei comune sucevene aflate in carantina a eliberat adeverințe pentru cei care voiau sa plece la munca in strainate. Pe acte scrie ca posesorul nu apare in baza de date a DSP Suceava ca fiind izolat...