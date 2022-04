Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau este așteptat in fața judecatorilor, in ultima zi a acestei luni, dupa ce procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 au decis sa claseze un dosar in care acesta era parte.

- Procurorii de pe langa Tribunalul Galati fac cercetari intr-un dosar penal de abuz in serviciu, delapidare si grup infractional organizat. Este vorba despre un dosar „in rem” deschis in urma unor sesizari facute de Ministerul Educatiei si a unor controale ale Curtii de Conturi, la Universitatea din…

- Procurorii anticoruptie efectueaza perchezitii in cadrul unui dosar penal pornit pe faptul abuzului de serviciu, admis de catre ex-directorul general al SA „Termoelectrica”, Veaceslav Eni, transmite IPN.

- George Simion, liderul AUR, a urcat din nou la tribuna marti, pentru a-si purta razboaiele, dupa ce Parchetul General s-a autosesizat in cazul agresiunii sale asupra lui Virgil Popescu din plenul Parlamentului.

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal in legatura cu organizarea grevei de catre angajații de la Societatea de Transport Bucuresti (STB). Potrivit unor surse judiciare, a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza cercetari in rem, cu privire…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au deschis un dosar penal in legatura cu organizarea grevei de catre salariatii de la Societatea de Transport Bucuresti (STB). Oficiali ai Parchetului au declarat pentru AGERPRES ca a fost deschis un dosar penal, in care se efectueaza…

- DNA Cluj are in lucru o cauza care vizeaza concursurile trucate de la Consiliul Județean Cluj, condus de Alin Tișe. ”Procurorii anticorupție din cadrul Direcției Naționale Anticorupție Cluj au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au deschis un dosar penal pentru Minimalizarea Holocaustului dupa emiterea unui comunicat de presa al AUR intitulat "Experimentele ideologice asupra copiilor din Romania trebuie sa inceteze ". Potrivit Biroului de informare…