Stiri pe aceeasi tema

Patru persoane au fost ranite in Valea Doftanei, dupa ce terasa pe care se aflau s-a rupt in timp ce isi faceau o poza de grup.

Un barbat si o femeie din judetul Dolj sunt cercetati penal pentru infractiunea de incendiere de deseuri, dupa ce au fost prinsi arzand resturi in curtile unor locuinte, conform news.ro.

Polițiștii fac cercetari dupa ce in spațiul public au aparut imagini de la un concert desfașurat in București in timpul caruia unul dintre cantareți a intrat in conflict cu un spectator. Surse apropate anchetei spun ca in conflict a fost implicat cantarețul Grasu XXL. Polițiștii anunța ca au vazut…

Politistii din Targu Mures au intocmit un dosar penal unei femei in varsta de 54 de ani, care a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, in timp ce conducea masina avand o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit Agerpres.

Mitropolia Olteniei este cercetata de Poliția Craiova pentru furt de curent. Politistii din Craiova au deschis un dosar penal pentru furt de energie electrica, dupa ce au fost sesizati de reprezentantii companiei de distributie, pentru bransamente ilegale la Mitropolia Oteniei, informeaza Antena3.

Politistii si procurorii brasoveni au deschis un dosar penal in cadrul caruia investigheaza infractiuni de lovire sau alte violente, in urma unei batai care a avut loc intre trei adolescente de 13 si 15 ani, in incinta unei unitati de invatamant, conform news.ro.

Un barbat in varsta de 52 de ani a fost ranit, joi dupa-amiaza, la o balastiera din comuna Berceni, sat Moara Noua, politistii prahoveni deschizand in acest caz un dosar penal.

Un scandal in care au fost implicati patru tineri a avut loc, miercuri, la pranz, in centrul municipiului Ploiesti, iar politistii sositi la fata locului au aplicat amenzi si au deschis un dosar penal.