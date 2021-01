Dosar penal după ce un copil a fost bătut la un centru din Voluntari Consiliul Județean Ilfov a inceput, miercuri, o ancheta la Centrul de Plasament nr. 6 din Voluntari, unde un copil a fost batut de un paznic. Centrul se afla in subordinea Consiliului Județean. Și Poliția și Procuratura anunța ca au intrat pe fir. „Avand in vedere imaginile aparute in spațiul public cu privire la agresiunea fața de un copil minor, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov este abilitat sa comunice urmatoarele: In urma verificarilor efectuate, polițiștii orașului Voluntari s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal, in care se efectueaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

