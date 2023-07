Dosar deschis de DNA în legătură cu azilul groazei din Mureș. Funcționari publici ar fi obținut foloase necuvenite pentru autorizarea centrului Directia Nationala Anticoruptie a deschis o ancheta privind savarsirea de catre functionari publici a unor presupuse infractiuni de abuz in serviciu in legatura cu licentierea/supravegherea activitatii centrului de la Bardesti, judetul Mures. Dosarul este deschis in rem. ”Pe rolul DNA a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect savarsirea de catre functionari publici a […] The post Dosar deschis de DNA in legatura cu azilul groazei din Mureș. Funcționari publici ar fi obținut foloase necuvenite pentru autorizarea centrului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

