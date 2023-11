Stiri pe aceeasi tema

- Dupa toate controversele pe care le-a creat masura limitarii plaților cash , guvernanții par sa dea un pas inapoi. Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca masurile privind limitarea platilor cash vor fi analizate in continuare in asa fel incat lumea sa nu fie afectata si a susținut ca acestea au fost…

- Tavi Clonda nu se uita la bani atunci cand vine vorba de placerile lui sau ale familiei sale. Gabriela Cristea are toata baza in barbatul in brațele caruia și-a gasit fericirea. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele artistului și au surprins dovada…

- Marcel Pavel este foarte atent și se gandește de doua ori atunci cand vine vorba de cumparaturi! Cat de pretențios este artistul la shopping. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Iata imagini de senzație cu…

- Bia Khalifa are pe cine sa se bazeze atunci cand vine vorba de cumparaturi! Cu cine a fost surprinsa vedeta la o sesiune de shopping. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de senzație.

- Au aparut noi detalii despre petrecerile controversate ale lui Vlad Pascu. Șoferul drogat era inconjurat de o mulțime d epersoane, alaturi de care consuma substanțe interzise. De asemenea, se pare ca la acestea participau nume importante in Romania.

- Gheorghe Simion s-a schimbat destul de mult in ultimii ani, iar imaginile surprinse sunt de senzație! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lui și au surprins dovada clara ca se implica total atunci cand vine vorba de antrenamentele cu copiii.

- Catalin Scarlatescu este un gentleman, iar asta nu o spunem noi, ci imaginile vorbesc de la sine. Paparazzii SpyNews. ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele juratului de la Chefi la cuțite și l-au surprins in compania iubitei sale, Doina Teodoru. Iata dovada ca relația…

- Strainii care ajung in Romania pleaca incantați și promit sa revina, fapt care se intampla in cele mai multe cazuri. Astazi va prezentam cel mai frumos oras din Romania, prin ochii strainilor. Nu, nu este vorba despre Brasov sau Sibiu. Mare surpriza. Care este cel mai frumos oraș din Romania. Doi vloggeri…