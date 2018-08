Presedintele interimar al PMP Giurgiu, Doru Coliu, isi propune sa construiasca o organizatie puternica in judet, "credibila, corecta, construita pe realitate si nu pe un interes propriu".



Duminica, la Giurgiu a avut loc Colegiul Judetean al Partidului Miscarea Populara.



"Azi organizam la Giurgiu Colegiul Judetean pentru prima oara dupa mult timp, pentru ca organizatia de aici a trecut prin diferite probleme cu diferiti presedinti care au inteles politica in stil propriu. Dorim sa construim o organizatie puternica a PMP. (...) Ne dorim in primul rand consilieri in fiecare…