- Primaria Sfantu Gheorghe pune la dispoziția suporterilor echipei Sepsi OSK un tren cu 590 de locuri care sa ii transporte la București pentru finala Cupei Romaniei la fotbal dintre Sepsi OSK si FC Voluntari, care va avea loc joi de la ora 20:30 pe Stadionul Giulești. Detaliile au fost oferite de primarul…

- Ministerul Apararii Nationale recruteaza in aceasta perioada militari profesionisti in Armata Romaniei. Sunt peste 1.000 de locuri disponibile, in 33 de judete si in municipiul Bucuresti. Inscrierea se face pana la 17 iunie, iar specialistii spun ca aceste posturi pot reprezenta primul pas intr-o cariera…

- Aproape 7.000 de animale fara pedigree – caini cu deținator și pisici cu și fara deținator – au fost sterilizate gratuit in cadrul campaniei derulate de ASPA in perioada 8 noiembrie 2021 – 30 aprilie 2022, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan

- Doua zodii din horoscop vor avea succes uriaș pe plan profesional și foarte multe proiecte din care vor caștiga sume uriașe de bani. Noi oportunitați vor aparea in viața lor in luna mai. Nativii acestei zodii vor primi foarte multe oferte la locul de munca și vor fi in centrul atenției. Iata care sunt…

- Comunitatea Rusilor Lipoveni (CRL) din Braila organizeaza, incepand cu data de 1 aprilie, un curs gratuit de initiere in croitorie pentru femeile refugiate din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- SC. CLEMON S.R.L organizeaza curs GRATUIT de Formare Antreprenoriala in cadrul proiectului “Student pentru performanța” ID 141227. Sunt eligibili studenții inmatriculați minim in Anul II studii licența, masteranzii și doctoranzii, care intenționeaza sa iși deschida o afacere. Prin participarea la Cursul…

- Ucrainenii calatoresc gratuit pe teritoriul Romaniei cu CFR Foto: radioiasi.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Aproximativ 900 de refugiați din Ucraina au ajuns astazi la noi în țara cu un tren al Cailor Ferate Moldovene. Aproape 300 dintre ei se îndreapta…