DORINA LAZĂR: „Din fericire, am avut Teatrul!” Cu Dorina Lazar am avut un interviu-teleportare. O poveste cat o calatorie printre numele mari ale scenei de altadata! Fara sa ne dam seama noi, ceilalți – și am o banuiala ca nici chiar ea insași – aceasta Doamna a Teatrului romanesc a ajuns la 82 de ani. Este actrița și manager al Teatrului Odeon, singurul teatru-bijuterie din care spectatorul poate privi direct spre cerul albastru. Albastru ca privirea sa din timpul interviului – cand stralucind cu umor, cand umzindu-se cu lacrimi pe care știe sa le ascunda cu dibacie undeva in suflet, in acel loc despre care „Nu pot sa spun și nu poți sa ințelegi”.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

