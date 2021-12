Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Cocos a fost condamnat miercuri, 29 decembrie, de Tribunalul Bucuresti, la un an de inchisoare, in prima instanta, pentru spalare de bani. Decizia nu este definitiva. Omul de afaceri este acuzat de DNA ca a incercat sa ascunda o parte din mita de 9 milioane de euro din dosarul Microsoft.

- Apararea lui Dorin Cocoș a pledat, marți, in fața judecatorului Bogdan Alexandru Dari, de la Tribunalul București, ca este extrem de importantca acesta sa beneficieze de injumatațirea de pedeapsa. Instanța, deși i-a spus avocatului ca nu se poate pronunța inainte de soluție, a constatat ca sunt aplicabile…

