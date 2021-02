Stiri pe aceeasi tema

- Iata, au trecut 162 de ani de la Unirea Principatelor, numai ca azi, Hora Unurii nu va mai rasuna in piețe și la monumentele domnitorului comun al Moldovei și Țarii Romanești, Alexandru Ioan Cuza, sarbatorirea petrecandu-se la Iași prin depuneri de flori și, rezumat sau prin concerte on line, in alte…

- Portughezul Cristiano Ronaldo (36 de ani), atacantul lui Juventus, a trecut printr-o problema de sanatate in urma cu 20 de ani, cand era junior la Sporting Lisabona, fiind nevoie sa fie operat la inima. Ziarul A Bola prezinta azi o poveste petrecuta in 1999, cand Ronaldo avea 15 ani și a avut probleme…

- Un conflict, iscat intr-o familie din Ungheni, s-a incheiat tragic. Un barbat in varsta de 43 ani a fost reținuta de oamenii legii dupa ce și-a omorat fratele mai mic cu un cuțit, fiind in stare de ebrietate alcoolica avansata. Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa, Cristina Vicol.

- IGNAT 2020. An de an, pe 20 decembrie, romanii sarbatoresc Ignatul, ziua in care se taie porcii pentru apropiata sarbatoare a Craciunului. Superstitii de Ignat, legate de sacrificarea porcului IGNAT. TAIEREA PORCULUI este un ritual care se transmite din generatie in generatie si multi inca mai asteapta…

- Importante vestigii arheologice din inima Capitalei ar fi fost distruse de muncitorii "Apa-Canal Chisinau". Directorul Agentiei Nationale Arheologice, Vlad Vornic, sustine ca pe bulevardul Grigore Vieru au inceput lucrarile la un apeduct fara acordul institutiei pe care o

- Vali Craciunescu a trecut printr-o experiența oribila! Celebrul artist a fost jefuit in plina strada. Vedetei nu i-a venit sa creada atunci cand și-a vazut mașina pe caldaram, susținand ca in acele momente de panica a crezut ca ii sta inima.

- Știm cu toții cat de greu este sa surprinzi o femeie atunci cand ii oferi un cadou. Parfum, poșeta, curea – nu doar ca are de toate, dar e și foarte pretențioasa. Cum ai putea sa o suprinzi cu adevarat? Iti spunem noi: oferindu-i un pandantiv medalion pentru poze ! Cat rafinament intr-un astfel de cadou!…

- Pompierii au salvat de la moarte șapte cațeluși de circa o saptamâna, dintr-un tomberon aflat în municipiul Turda, miercuri, 18 noiembrie. Micuții erau ambalați într-un sac de nailon. Întrucât adaposturile…