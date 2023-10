Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta internetului, influencer și idolul adolescenților, Dorian Popa a fost surprins in trafic, pe raza comunei Domnești din vecinatatea Capitalei, conducand in chiloți și sub posibila influența a canabisului. Dupa ce a fost testat cu DrugTest de agenții de poliție, Dorian a fost dus INML pentru recoltarea…

- Dupa ce a fost prins drogat la volan, Chef Foa a scris un mesaj pe rețelele sociale despre cele intamplate. ”Dragii mei, voi ma știți bine. Intotdeauna mi-am dorit perfecțiunea intr-un singur loc: in bucatarie. In rest, n-am avut niciodata pretenția la așa ceva. Așa ca nu ma ascund de voi și o spun…

- Rapperul Guess Who, pe numele real Laurențiu Mocana, a fost depistat pozitiv la cocaina dupa ce a fost testat in trafic, in Sectorul 1 din București. „La data de 27 septembrie a.c., in jurul orei 13:30, polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza sectorului…