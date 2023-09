Stiri pe aceeasi tema

- Calin Donca a fost scos ieri din spatele gratiilor si dus la vila sa din Sacele pentru perchezitii. Afaceristul a fost arestat preventiv 30 de zile pentru evaziune fiscala si inselaciune cu criptomonede. Insa, procurorii ar putea mari lista acuzatiilor. Milionarul ar avea si mai multe constructii ridicate…

- Avocatul Adrian Cuculis a vorbit despre cazul milionarului Calin Donca care a fost arestat pentru 30 de zile pentru constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscala. Iata ce a spus avocatul!

- Dorian Popa a fost unul care a și promovat unele dintre idelile de afaceri ale lui Donca, dar și un investitor. Dupa declanșarea scandalului, artistul a incercat sa ia legatrura cu partenerii brașoveanului, dar n-a mai reușit sa dea de nimeni."Este posibil sa fi fost partaș la o escrocherie! Din pacate,…

- Omul de afaceri brasovean Calin Donca, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile intr-un dosar de inșelaciune cu criptomonede. Calin Donca avea afaceri și in domeniul panourilor fotovoltaice, iar unul dintre clienții sai importanți a fost influencerul Dorian Popa.Mai mult, Dorian Popa a investit…

- Dorian Popa este una dintre persoanele care a investit sume importante de bani in afacerile lui Calin Donca. Vloggerul a vorbit, in cea mai recenta intervenție pentru presa romaneasca, despre situația cu care se confrunta in prezent. Nimeni dintre partenerii afaceristului din Brașov nu raspunde la telefon.…

- Milionarul brașovean Calin Donca, arestat de DNA sub acuzațiile de evaziune fiscala și constituirea unui grup infracțional impreuna cu soția sa și alte doua persoane, a postat inainte de a fi reținut un clip in care spunea ca ”daca faci o școala sa ajungi milionar, o faci degeaba”.Donca a devenit o…

- Milionarul brașovean Calin Donca, arestat de DNA sub acuzațiile de evaziune fiscala și constituirea unui grup infracțional impreuna cu soția sa și alte doua persoane, a postat inainte de a fi reținut un clip in care spunea ca ”daca faci o școala sa ajungi milionar, o faci degeaba”.Donca a devenit o…

- Calin Donca este in centrul atenției dupa ce a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție. Omul de afaceri are o avere uluitoare, deși a pornit in viața cu mari obstacole. Cine este Calin Donca și cum a devenit milionar? Povestea lui de viața este impresionanta. Calin Donca, reținut de DIICOT …