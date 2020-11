Stiri pe aceeasi tema

- Dupa succesul recent cu piese precum Contactul (6 milioane de vizualizari; 2 milioane de streamuri) și Regula 1 Freestyle (3 milioane de vizualizari; 130 de mii de stream-uri), OG Eastbull revine cu “Narcos”. Compusa de artist și produsa de colaboratorul frecvent al acestuia, Mago del Blocco, “Narcos”…

- La doar o saptamana dupa ce si-a anuntat fanii ca va lansa un nou album, Ariana Grande a lansat astazi, 23 octombrie, prima piesa de pe urmatorul sau material – „positions”. „positions” prezinta armoniile caracteristice superstarului pop și marcheaza prima ei lansare solo de la albumul lansat in 2019,…

- Mereu cand este intrebata sa se descrie in cateva cuvinte, Alessiah raspunde ca „esențele tari se țin in sticluțe mici“, dar și ca este motivata, muncitoare si perseverenta. Cu siguranța, am putut mulți dintre noi sa remarcam aceste trasaturi de-a lungul anului 2020, cand artista a lansat patru single-uri,…

- La fix o saptamana de cand au lansat colaborarea „Vino, du-te”, VUNK si Lidia Buble ne prezinta videoclipul piesei ce deja a cucerit topurile de specialitate; fiind inca din prima zi cea mai descarcata piesa din Romania, dar si una dintre cele mai cautate melodii. „Vino, du-te” este un cantec compus…

- Daca in luna mai a acestui an, frumoasa artista Fletcher colabora Kito pentru single-ul „Bitter”, la cateva luni distanta artistul lanseaza versiunea piesei alaturi de Trevor Daniel. Versiunea originala a adunat peste 30 milioane de ascultari pe platformele de streaming. Piesa a fost produsa in timpul…

- Mattyas, artistul cunoscut pentru hiturile “Missing you” și “Secret love” lanseaza un nou single, “Don’t say no”, in colaborare cu Tara (solista ajunsa in atenția publicului cu piesele “Happy for you” și “Missing you”). Piesa este produsa de Debu Teodor Constantin și Any1 in studiourile Tuan Records…

- Aura B lanseaza single-ul “En tu mirada”, in colaborare cu Alex Mica. Piesa este compusa de Aura impreuna cu Alin Radu si beneficiaza si de un videoclip regizat de Alex Marica (Calatorie Magica). “Imi place foarte mult limba Spaniola si muzica latino, in general, de aceea am vrut neaparat sa fac o astfel…

- Annjo si Tamiga & 2Bad au realizat prima colaborare impreuna la melodia “Bring the fire”. Este o piesa sensibila cu un aer fresh care vorbeste despre speranta in dragoste, iar videoclipul are note din stilul urban si este filmat in Bucuresti. Acestea fiind spuse, va invit cu mare drag sa urmarim impreuna…