Dora Gaitanovici lansează melodia „Haină pe inima ta” Frig afara, dar cald in suflete. Muzica imbraca inimi. Așa se intampla și cu noul single lansat de catre Dora Gaitanovici – „Haina pe inima ta”, o melodie care imbraca intr-o linie melodica pop o poezie care emoționeaza pana la infinit. “Haina pe inima ta” este un cantec-metafora! Este un cantec pe care l-am compus impreuna cu Filip Țanțareanu (chitara) și Georgian Idriceanu (producator). Este un cantec despre cautari, despre iubirea spre care tanjim! Fara iubire, suntem captivi intre stancile colțuroase ale propriei ființe.“, declara Dora despre noua piesa. Piesa „Haina pe inima ta” este compusa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

