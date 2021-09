Stiri pe aceeasi tema

- Ieri,Franta a dezmintit „oficial” informatiile aparute anterior in cotidianul britanic The Telegraph potrivit carora ea ar intentiona sa ofere Uniunii Europene locul sau de membru permanent in Consiliul de Securitate al ONU, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. ‘Dezmintim oficial. Locul nostru…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a cerut, miercuri, Frantei, recurgand la o exprimare in "frangleza", sa-si revina dupa ce si-a exprimat furia fata de pactul de securitate in Indo-Pacific incheiat intre SUA, Australia si Regatul Unit, relateaza AFP si dpa. "Cred ca a venit timpul ca unii…

- Noul ministru de externe britanic Liz Truss - marea câstigatoare a recentei remanieri a guvernului de la Londra - a pledat în favoarea controversatului pact de securitate încheiat de Marea Britanie cu SUA si Australia, într-un articol publicat în The Sunday Telegraph, citat…

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sambata despre criza grava provocata de „torpilarea” unui urias contract de submarine franceze pentru Canberra, denuntand o “minciuna, o duplicitate, o pierdere majora a increderii” si “un dispret” din partea aliatilor Frantei. Potrivit AFP, intrebat…