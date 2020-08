Donatorii au promis 253 de milioane de euro pentru susţinerea imediată a Libanului după explozia din Beirut Aceste angajamente nu vor fi conditionate de reformele politice sau institutionale. De asemenea, au fost facute angajamente si pentru sprijin pe termen lung, care va depinde de schimbarile care vor fi facute de autoritatile libaneze, potrivit Palatului Elysee. Puterile mondiale s-au angajat sa nu dezamageasca poporul libanez, in timp ce Beirutul isi revine dupa explozia uriasa care a omorat 158 de oameni si a distrus marti parti din ora, martea trecuta. Libanul trecea deja printr-o criza politica si financiara, inainte de explozie. Tarile donatoare au cerut transparenta in ceea ce priveste modul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

