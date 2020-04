Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie Romana a distribuit pachete cu alimente greu perisabile la solicitanti de azil si refugiati aflati in evidenta Consiliului National Roman pentru Refugiati. Alimentele au fost colectate de Crucea Rosie Romana prin programul Banca de Alimente. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a…

- Procter & Gamble (P&G) Romania doneaza 1,5 milioane de lei Crucii Rosii Romane, reprezentand sprijin financiar si produse de ingrijire personala, de igiena si de uz casnic, potrivit unui comunicat al companiei, transmis luni Agerpres. "Compania va sprijini personalul medical din prima linie,…

- Crucea Rosie Romana a cumparat un milion de masti sanitare pe care le-a distribuit mai multor institutii, valoarea achizitiei depasind 790.000 de euro. "Crucea Rosie Romana anunta achizitia a 1 milion de masti sanitare. Acestea au ajuns in depozitul central al Crucii Rosii Romane si au fost distribuite…

- Lantul de magazine Mega Image a anuntat joi ca va continua implicarea in lupta impotriva pandemiei Covid-19 si ca sustine sistemul medical printr-o donatie de 1,16 milioane lei catre Crucea Rosie Romana pentru achizitia a 12 echipamente de ventilatie medicala potrivit news.ro.”Trecem printr-o…

- "Aparatele au ajuns in tara si sunt in procedura de configurare. Acestea vor fi distribuite catre mai multe spitale din tara, in perioada imediat urmatoare, conform recomandarilor date de Ministerul Sanatatii, singura autoritate care are o evidenta centralizata si actualizata la zi cu necesarul spitalelor…

- Domestos a raspuns apelului Crucii Rosii Romane, organizatie umanitara cu expertiza in prevenirea si combaterea imbolnavirilor, cu o donatie de produse de dezinfectie, igiena si igienizare, in valoare de peste 70,000 euro. Donatia vine in sustinerea campaniei nationale de informare si constientizare…

- Domestos a decis sa doneze Crucii Rosii Romane produse de dezinfectie, igiena si igienizare, in valoare de peste 70.000 de euro, destinate unor categorii de persoane vulnerabile, informeaza reprezentantii companiei Unilever intr-un comunicat remis joi.Domestos a raspuns, astfel, apelului Crucii…

- Lansata in septembrie 2019, actuala ediție a campaniei „Domestos susține igiena in școli” implementata de Crucea Roșie Romana și Domestos, a ajuns intr-o noua faza. Astfel, s-a publicat lista primelor 25 de unitați de invațamant ce vor beneficia de seturi de produse de curațat. Pe lista se numara…