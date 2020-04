Donație de materiale sanitare din China pentru spitalul din Alba Iulia Sambata, 4 aprilie 2020, la ora 10.30, la Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, vor ajunge 2000 de maști de protecție N95, 2000 de combinezoane și 20.800 de maști de protecție simple. Materialele sanitare și de protecție sunt oferite Consiliului Județean Alba, in subordinea caruia se afla spitalul, de catre Provincia Gansu, infrațita cu județul nostru. Transmitem, și pe aceasta cale, mulțumiri prietenilor noștri chinezi pentru sprijinul acordat, informeaza SJU. Post-ul Donație de materiale sanitare din China pentru spitalul din Alba Iulia apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

