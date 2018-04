Donald Trump transmite un nou mesaj dupa atacul din Siria: Misiune indeplinita!

Presedintele american Donald Trump a laudat sambata executia, in cursul diminetii, a operatiunilor occidentale din Siria, intr-un mesaj postat pe Twitter, incheiat cu mesajul "Misiune indeplinita!".



"Un atac perfect executat noaptea trecuta. Le multumesc Frantei si Marii Britanii pentru intelepciunea lor si pentru forta armatelor lor excelente. Nu am fi putut avea rezultate mai bune. Misiune indeplinita!", a scris Trump pe Twitter.



A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could…