- SUA si Rusia vor lucra impreuna pentru a garanta securitatea Israelului, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa intalnirea avuta la Helsinki cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters. ''Am discutat amandoi cu Bibi (premierul israelian Benjamin Netanyahu) si ei ar…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ''inamici'' de catre Donald Trump si i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in cursul intalnirii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP si dpa, conform…

- În vreme ce Donald Trump ataca Uniunea Europeana, Vladimir Putin folosea statutul de gazda al Cupei Mondiale pentru a sublinia ideea ca Rusia, și nu America, este aliatul natural al Europei.

- Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice asupra retelelor de computere ale autoritatilor federale, statale si locale din Statele Unite, ale corporatiilor si institutiilor de invatamant americane. El a exprimat gravitatea situatiei spunand…

- „Toate aceste neintelegeri pe care le-am vazut la G7 cu aliatii cu care avem acum discutii despre piata de schimb nu au aparut in cadrul NATO", a declarat ea pentru Fox News. „Diplomatii nostri sunt profesionisti si raman concentrati pe problemele NATO, unde suntem aliati 100%", a adaugat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat vina pe tensiunile politice din Statele Unite pentru dificultatile in organizarea unui summit cu presedintele Donald Trump, scrie Reuters conform News.ro . Intrebat de televiziunea austriaca ORF de ce dureaza atat de mult organizarea summit-ului, Putin a declarat:…

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2, prin intermediul caruia ar urma sa se dubleze cantitatea de gaz natural pe care Rusia o poate livra direct in inima Europei, ocolind insa Polonia, Ucraina si tarile baltice, provoaca noi disensiuni intre Statele Unite si Europa.