Stiri pe aceeasi tema

- Demisii si destituiri in cascada la Casa Alba? Presedintele Donald Trump asigura: ideea conform careia la Casa Alba ar domni haosul este doar o inventie a mass-media 'Fake News' si nimic altceva, informeaza joi AFP. '(Mass-media) Fake News adora sa vorbeasca despre haos la Casa Alba, chiar…

- Presedintele Donald Trump a criticat sambata vehement blocarea de catre retelele de socializare a unor conturi si continuturi ale unor personalitati din randul dreptei conservatoare americane, liderul de la Casa Alba vorbind despre 'discriminare' si calificand drept 'bolnav' comportamentul a doua…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi vanda aurul si dolarii americani in sprijinul monedei tarii, care s-a prabușit, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat dublarea taxelor pentru importurile de metale din Turcia, relateaza Reuters. Lira turcească s-a depreciat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa îl invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cuvânt a Casei Albe, Sarah Sanders, într-un mesaj în reteaua Twitter,…

- Președintele SUA, Donald Trump , a spus, marți, ca discuțiile cu Coreea de Nord ”decurg bine”, in momentul in care oficialii americani incearca sa ajunga la un acord cu Phenianul in legatura cu planul de denuclearizare anunțat dupa summitul de luna trecuta dintre Donald Trump și Kim Jong-un. Casa Alba…

- Seful de personal al Casei Albe, John Kelly, ar fi declarat despre aceasta institutie, unui grup de membri ai Congresului american, ca este 'un loc de munca jalnic', in conditiile in care eforturile sale de a pune capat luptelor interne si scurgerilor de informatii par sa fi esuat, transmite…

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…